В Багдаде из-за песчаной бури закрыли аэропорт

Администрация международного аэропорта в Багдаде приостановила работу воздушной гавани в понедельник из-за обрушившейся на Ирак песчаной бури. Об этом сообщает новостной портал Shafaq News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Авиасообщение полностью прекращено по причине плохой видимости. Сообщается, что в настоящее время она упала ниже 300 м при допустимых 800 м.

Кроме того, из-за обильных потоков пыли, которые ветер несет из пустыни в столицу, ее власти объявили о закрытии большинства госучреждений, за исключением департаментов министерства здравоохранения. Отменены также намеченные на эти дни экзамены во всех начальных и высших учебных заведениях.

Аналогичная ситуация складывается и в ряде других регионов Ирака. В частности, непогода затронула провинции Наджаф, Васит, Эд-Дивания, Киркук и Дияла, где понедельник во всех государственных учреждениях объявлен нерабочим днем.

С апреля Ирак несколько раз накрывали песчаные бури, которые уже приводили к временному закрытию аэропортов, доставляя немало проблем как простым жителям, так и министерствам, и коммунальным службам.