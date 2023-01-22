Марокко осудило сожжение экстремистами Корана в Стокгольме

Королевство Марокко решительно осуждает действия шведских экстремистов, которые в субботу сожгли Коран в Стокгольме, и выражает категорическое неприятие этого акта. Об этом говорится в коммюнике марокканского МИД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Королевство Марокко удивлено санкционированием шведскими властями этого неприемлемого акта, совершенного на глазах у шведских правоохранительных органов, и просит их вмешаться, чтобы предотвратить посягательство на Священный Коран и святые религиозные символы мусульман", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что "этот отвратительный поступок, оскорбляющий чувства более миллиарда мусульман, способен вызвать гнев и ненависть между религиями и народами".