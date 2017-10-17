Беларусь рассчитывает на расширение сотрудничества по линии ООН

17 октября 2017 12:54 (UTC+04:00)

Беларусь рассчитывает на расширение сотрудничества по линии ООН в правозащитной тематике. Это следует из заявлений, сделанных заместителем начальника управления глобальной политики и гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел Беларуси Андреем Тарандой, который 16 октября в рамках работы третьего комитета 72-й сессии Генассамблеи ООН принял участие в интерактивном диалоге с Верховным комиссаром ООН по правам человека, сообщает Белта.

"Белорусский дипломат отметил важную роль Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в осуществлении технического сотрудничества в целях укрепления национального потенциала государств. Проинформировал об итогах визита технической миссии УВКПЧ в Беларусь. С удовлетворением отметил многолетнее плодотворное сотрудничество Беларуси и УВКПЧ в области противодействия торговле людьми, выразил надежду на расширение этого сотрудничества в других сферах правозащитной тематики", - рассказали в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Андрей Таранда призвал УВКПЧ расширить проектную деятельность по предоставлению международной технической помощи для оказания содействия в реализации первого Национального плана по правам человека в Беларуси. Белорусский дипломат отметил, что мониторинговая функция УВКПЧ будет иметь практический эффект в том случае, если она будет носить непредвзятый и неполитизированный характер. В этом контексте он призвал в большей степени опереться на работу таких механизмов, как специальные тематические процедуры, договорные органы по правам человека и универсальный периодической обзор Совета ООН по правам человека.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Более 20 компаний из Беларуси, России и Литвы участвуют в выставке "Мятный лев-2017"
Беларусь 14:06
Бенин заинтересован в развитии контактов с Беларуси
Беларусь 13:41
Иран предостерёг от распространения «доктрины выхода» в международных отношениях
Иран 13:27
В Беларуси запустят первую сеть для "интернета вещей"
Беларусь 11:44
Брест примет первый этап международного турнира по плаванию Mad Wave Challenge
Беларусь 09:42
КНДР готова отказаться от ядерного оружия только после США
США 05:47
В Беларуси разработан уникальный прибор для авиакосмической промышленности
Беларусь 16 октября 17:53
Депутаты Парламентского собрания обсудят разработку Военной доктрины Союза Беларуси и России
Беларусь 16 октября 15:49
Белорусская делегация приехала на всемирный фестиваль в Сочи
Беларусь 16 октября 14:19
20 новых автоматических метеостанций планируется создать в Беларуси
Беларусь 16 октября 14:16
Детское "Евровидение-2018" пройдет в Белоруссии
Культура 16 октября 09:49
Беларусь и Пакистан будут расширять договорно-правовую базу сотрудничества
Беларусь 14 октября 14:41
Беларусь и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве в области лекарств
Беларусь 14 октября 14:20
Генсек ООН выразил надежду на сохранение соглашения с Ираном по атому
В мире 14 октября 03:57
Азербайджан - самый надежный друг и стратегический союзник Беларуси в регионе - премьер
Политика 13 октября 17:03
Беларусь и Всемирный банк прорабатывают новые проекты
Беларусь 13 октября 16:55
В Беларуси предлагают отменить лицензирование юридических услуг
Беларусь 13 октября 16:20
Пограничники Беларуси провели тактические учения
Беларусь 13 октября 15:11