Беларусь рассчитывает на расширение сотрудничества по линии ООН в правозащитной тематике. Это следует из заявлений, сделанных заместителем начальника управления глобальной политики и гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел Беларуси Андреем Тарандой, который 16 октября в рамках работы третьего комитета 72-й сессии Генассамблеи ООН принял участие в интерактивном диалоге с Верховным комиссаром ООН по правам человека, сообщает Белта.

"Белорусский дипломат отметил важную роль Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в осуществлении технического сотрудничества в целях укрепления национального потенциала государств. Проинформировал об итогах визита технической миссии УВКПЧ в Беларусь. С удовлетворением отметил многолетнее плодотворное сотрудничество Беларуси и УВКПЧ в области противодействия торговле людьми, выразил надежду на расширение этого сотрудничества в других сферах правозащитной тематики", - рассказали в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Андрей Таранда призвал УВКПЧ расширить проектную деятельность по предоставлению международной технической помощи для оказания содействия в реализации первого Национального плана по правам человека в Беларуси. Белорусский дипломат отметил, что мониторинговая функция УВКПЧ будет иметь практический эффект в том случае, если она будет носить непредвзятый и неполитизированный характер. В этом контексте он призвал в большей степени опереться на работу таких механизмов, как специальные тематические процедуры, договорные органы по правам человека и универсальный периодической обзор Совета ООН по правам человека.