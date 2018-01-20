Беларусь и Китай заинтересованы в развитии научного сотрудничества

20 января 2018 15:08 (UTC+04:00)

Беларусь и Китай заинтересованы в развитии научного сотрудничества. Об этом шла речь во время Белорусско-китайского научно-практического семинара "Экспертно-аналитическое обеспечение научного и гуманитарного сотрудничества Беларуси и КНР в контексте реализации проектов инициативы "Один пояс и один путь", который прошел в Институте экономики Национальной академии наук Беларуси. Такая информация размещена на сайте НАН, сообщает БЕЛТА.

На семинаре обсуждались такие вопросы, как экспертно-аналитическое обеспечение белорусско-китайского сотрудничества, приоритеты реализации национальных стратегий развития, пути сопряжения инициативы "Один пояс и один путь" и стратегии развития внешней политики Беларуси, перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Китая, направления развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

В мероприятии приняли участие более 40 представителей научных организаций, университетов, органов государственного управления, дипломатического корпуса, СМИ, бизнес-сообщества и экспертов, заинтересованных в развитии белорусско-китайского научного и торгово-экономического сотрудничества. Специалисты из обеих стран представили тематические доклады.

Подводя итоги, директор Института экономики НАН Беларуси Валерий Бельский и директор Института мировой экономики и политики Китайской академии общественных наук Чжан Юйянь отметили необходимость углубления дальнейшего научного сотрудничества, имплементации новых форм взаимодействия и расширения перечня совместных проектов.

Организаторами мероприятия выступили Институт экономики НАН Беларуси и Институт мировой экономики и политики Китайской академии общественных наук в соответствии с соглашением о научном сотрудничестве.

Институт экономики НАН Беларуси и Институт мировой экономики и политики Китайской академии общественных наук реализуют совместный научно-исследовательский проект по изучению перспектив функционирования и стратегии развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" в соответствии с инициативой "Один пояс и один путь".

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