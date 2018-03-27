Нигерия заинтересована в открытии сборочного производства белорусских тракторов

27 марта 2018 12:11 (UTC+04:00)

Нигерия заинтересована в открытии сборочного производства белорусских тракторов. Об этом заявил сегодня журналистам чрезвычайный и полномочный посол Нигерии в России и Беларуси по совместительству Стив Дэвис Угба перед началом бизнес-семинара "Африка. Экспортные перспективы", организованного Белорусской торгово-промышленной палатой, передает БЕЛТА.

"В начале апреля я планирую вернуться в Беларусь с небольшой делегацией деловых кругов Нигерии, чтобы наладить контакты с местными бизнесменами. Будут серьезные переговоры с Минским тракторным заводом. Мы надеемся, что в скором будущем сможем открыть совместное предприятие по производству тракторов", - отметил Стив Дэвис Угба.

Он констатировал, что пока взаимодействие Беларуси и Нигерии развивается медленно, но выразил надежду на расширение сотрудничества во всех сферах. "Данное мероприятие [бизнес-семинар] являются хорошей возможностью рассказать о возможностях Нигерии для Беларуси и узнать, что Беларусь может предложить Нигерии, наладить контакты, обменяться информацией", - сказал посол.

Бизнес-семинар "Африка. Экспортные перспективы" проводит Центр делового образования Белорусской торгово-промышленной палаты. Участникам представлена информация прикладного характера, необходимая для выхода на рынки Африки, продвижения на них белорусских товаров и услуг, в том числе особенности ведения и организации работы в африканских странах.

Кроме того, участники семинара получат возможность ознакомиться с механизмами государственной поддержки отечественного экспорта, в ходе панельных дискуссий обсудить с представителями дипломатических и консульских учреждений стран Африки в Беларуси, а также представителями белорусских компаний, экспортирующих продукцию в Африку, практические вопросы, которые связаны с механизмами продвижения экспорта на этот континент.

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