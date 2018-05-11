ЕС профинансирует усиление кинологической службы на белорусской таможне

Грант Европейского союза на 130 тыс. евро будет предоставлен белорусской таможне на усиление кинологической службы, сообщили Беларусь сегодня в Государственном таможенном комитете.

Контракт подписан между Минской центральной таможней и Министерством инвестиций и экономического развития Республики Польша от лица Европейского союза.

Проект будет реализован совместно с Налоговой администрацией Белостока.



Общий вклад ЕС составит порядка 220 тыс. евро, из которых Беларуси будет предоставлено около 130 тыс. евро.



По информации ГТК, в рамках проекта будет организовано обучение белорусских кинологов, а также закуплен специальный транспорт для перевозки служебных собак.

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