Беларусь планирует размещать суверенные облигации на рынках России и Китая

9 сентября 2018 22:44 (UTC+04:00)

Беларусь планирует размещать суверенные облигации на рынках России и Китая. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил министр финансов Максим Ермолович в интервью программе "Неделя" телеканала СТВ.

"Мы готовимся к размещению суверенных облигаций на локальных рынках. Это рынки Китая и Российской Федерации. Рассчитываем, что в среднесрочной перспективе с локальных рынков – китайского, российского и иных - мы сможем привлечь заимствования в общей сумме до $2 млрд", - сказал Максим Ермолович.

Он также отметил, что в будущем году размещать евробонды не планируется.

Отдельно министр остановился на теме сотрудничества с международными финансовыми институтами. "Наше партнерство расширяется. В Беларуси достаточно активна работа Европейского банка реконструкции и развития. Министерство финансов активно работает над созданием всех необходимых условий для работы в Беларуси Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Планируем стать членом этого банка", - рассказал Максим Ермолович.

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