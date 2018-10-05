Беларусь и Чехия заинтересованы в расширении экономического и торгового сотрудничества

5 октября 2018 09:28 (UTC+04:00)

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков во время рабочего визита встретился с замминистра промышленности и торговли Чехии Эдуардом Муржицким. Об этом сообщает в пятницу БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых по результатам 10-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, планы по организации совместных мероприятий в 2019 году, а также дальнейшие шаги по расширению двустороннего сотрудничества", - отметили в пресс-службе.

Актуальное состояние и перспективы развития белорусско-чешского межпарламентского диалога обсуждались во время встречи Евгения Шестакова с первым заместителем председателя Палаты депутатов Парламента Чехии Войтехом Филипом. Стороны выразили взаимную заинтересованность в расширении взаимодействия между парламентариями обеих стран с акцентом на реализацию экономических проектов.

Перспективы наращивания экспортных поставок белорусской продукции в Чехию и реализации совместных проектов Евгений Шестаков обсудил с председателем Чешско-Белорусской торгово-промышленной палаты Денисом Карповичем.

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