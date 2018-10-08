Беларусь заинтересована в сотрудничестве с нацпредставительствами агентств ООН

8 октября 2018 09:26 (UTC+04:00)

В Беларуси заинтересованы в сотрудничестве с национальными представительствами агентств Организации Объединенных Наций. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает в понедельник БЕЛТА.

Глава белорусского МИД отметил правильность предложений о совершенствовании системы ООН, которые сделал генеральный секретарь Антониу Гутерриш. "Они абсолютно правильные и направлены на то, чтобы повысить, скажем так, оперативность реагирования ООН на новые вызовы и угрозы, чтобы повысить оперативность адекватной реакции на них. И очень большое внимание уделяется совершенствованию деятельности команд ООН на местах. У нас в Беларуси, допустим, действует 18 агентств системы ООН - это солидная команда. Очень важно, чтобы они действовали вместе с правительством Беларуси в едином духе, в одном направлении, очень оперативно реагировали на изменения какой-то ситуации, если это понадобится", - сказал Владимир Макей.

Он добавил, что сейчас очень остро встает вопрос борьбы с преступностью в киберпространстве и борьбы с терроризмом. "Поэтому, когда мы предложили ОБСЕ провести конференцию в Минске, связанную с борьбой против терроризма в киберпространстве, наши партнеры по ОБСЕ сразу же откликнулись. И я благодарен руководству ООН, что оно тоже очень позитивно восприняло эту идею", - подчеркнул министр.

"Я думаю, что те идеи, с которыми мы приехали на 73-ю Генассамблею ООН и те идеи, которые мы постарались донести до наших собеседников, найдут свою отдачу и принесут пользу Беларуси, - сказал Владимир Макей. - Поэтому мы говорили и во время выступления, и на различных встречах в ООН о необходимости нового, широкого, многоформатного международного диалога, который способствовал бы снижению уровня напряженности, существующего сегодня и в нашем регионе, и в мире в целом. Это та инициатива, с которой выступил некоторое время назад Президент Беларуси".

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