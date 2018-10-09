Беларусь и Узбекистан планируют подписать меморандум о взаимопонимании в сфере атомной энергетики

9 октября 2018 20:37 (UTC+04:00)

Беларусь и Узбекистан планируют подписать меморандум о взаимопонимании в сфере атомной энергетики, сообщила сегодня журналистам заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси Лилия Дулинец во время XXIII Белорусского энергетического и экологического форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в форуме участвуют представители Казахстана - страны, которая стоит на пороге принятия решения о строительстве первой атомной станции, а также Узбекистана, который принял такое решение недавно. У нас уже заключен меморандум с Казахстаном о взаимопонимании в сфере ядерной энергетики. Аналогичный документ с Узбекистаном уже практически готов к подписанию, планируется, что это произойдет в нынешнем году", - сказала Лилия Дулинец.

Она подчеркнула, что опыт Беларуси в сфере атомной энергетики востребован странами-партнерами, которые приступили к реализации своих ядерных программ. "Мы придерживаемся принципа открытости, активно делимся своим опытом. Делегации из Узбекистана, Казахстана, Бангладеш, Турции и других стран побывали в Беларуси и познакомились с опытом строительства Белорусской АЭС", - отметила представитель Минэнерго.

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