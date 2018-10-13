В Беларуси к 2022 году планируется запустить 431 станцию для зарядки электромобилей

13 октября 2018 09:32 (UTC+04:00)

В Беларуси до 2021 года включительно планируется разместить 431 электрозарядную станцию (ЭЗС). Это предусмотрено программой создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей, утвержденной постановлением Совета Министров, сообщает в субботу БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Программа нацелена на создание в Беларуси развитой сети ЭЗС для предоставления качественных и доступных услуг по зарядке электромобилей, соответствующей мировым стандартам. Программу планируется реализовать в три этапа. Первый этап, который будет осуществляться до 2021 года включительно, предполагает размещение 431 ЭЗС в Минске и наиболее приоритетных местах в областных центрах и на автодорогах категорий М и М/Е. Второй этап предусмотрено реализовать в 2022-2025 годах при условии увеличения количества электромобилей до более чем 10 тысяч. Реализация третьего этапа запланирована на 2026-2030 годы с учетом увеличения числа единиц электротранспорта до более чем 25 тысяч.

Всего же в Беларуси к 2030 году предусмотрено создание 1304 ЭЗС, в том числе 1224 в населенных пунктах и 80 на всех основных автомагистралях с расстоянием между двумя ближайшими станциями 50-70 км. Предполагается также установка 25 супербыстрых электрозарядных комплексов в Минске и городах областного подчинения, на основных автомагистралях с расстоянием между двумя ближайшими станциями 120-150 км.

Функции по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей осуществляет государственный оператор - ПО "Белоруснефть". Финансирование программы предусмотрено за счет собственных средств оператора.

Показатели развития государственной зарядной сети могут быть скорректированы с учетом темпов развития парка электромобилей в стране и общемировых тенденций развития зарядной инфраструктуры.

Постановление принято в соответствии с указом от 10 июля 2018 года №273 "О стимулировании использования электромобилей" и вступает в силу после официального опубликования.

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