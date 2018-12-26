Беларусь и Россия объединили системы электронной сертификации продукции. Об этом проинформировал телеканал "Беларусь 1" со ссылкой на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта, передает Trend со ссылкой на Белновости.

Как сообщается, это касается непереработанных продуктов животноводства, включающих в себя сырое мясо, молоко и рыбу. По словам Данквера, к апрелю следующего года должна заработать и общая электронная сертификация уже готовой продукции.

Данное нововведение должно стать тем направлением развития взаимной торговли между странами, которое окажет существенную помощь белорусским предприятиям в борьбе с подделкой их продуктов на российском рынке.

Как отмечает «Беларусь 1», только в текущем году было выявлено 40 случаев фальсификата, когда под маркой известных белорусских брендов продавали контрафактную продукцию.

Глава Россельхознадзора в своем выступлении отметил, что введение электронной сертификации будет способствовать возможности от начала до конца проследить весь путь продукции.

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