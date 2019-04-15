Лукашенко подчеркивает исключительную значимость Европейских игр в истории суверенной Беларуси

Предстоящие Европейские игры станут важнейшим общественно-политическим мероприятием в истории суверенной Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Исполкома Национального олимпийского комитета, передает Trend со ссылкой на Белорусское телеграфное агентство belta.by

На заседание Исполкома, в частности, вынесены вопросы готовности страны и белорусских спортсменов к масштабному спортивному событию. "К нам в эти дни будет приковано пристальное внимание мирового сообщества. Задача не только провести Игры на самом высоком уровне. Мы должны в очередной раз показать, что на нашей земле созданы комфортные и, что немаловажно, безопасные условия для жизни и самореализации человека", - сказал Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что для подготовки Европейских игр создан оргкомитет во главе с премьер-министром, выделяются необходимые финансовые средства. "Спортивные объекты, телекоммуникации, дорожная сеть, пассажирский транспорт, студенческая деревня - все должно соответствовать самым высоким стандартам. Как мне докладывают, вопросы решаются оперативно. Модернизация задействованной инфраструктуры идет по плану. Вместе с тем хотелось бы на эту тему сегодня предметно поговорить", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что ждет конкретных предложений по всем незавершенным стройкам, закупкам инвентаря и оборудования, привлечению дополнительных сил и средств. "Была поставлена задача жестко контролировать расходы, обеспечить рациональное использование всего закупленного оборудования, автопарка, построенных объектов после завершения Игр.

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