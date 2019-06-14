Беларусь и Австрия планируют подписать соглашение о научно-техническом сотрудничестве

14 июня 2019 15:32 (UTC+04:00)

Беларусь и Австрия выражают взаимную заинтересованность в развитии научно-технической и инновационной кооперации и заключении двустороннего соглашения о научно-техническом сотрудничестве, передает Trend со ссылкой на Агентство Belta.by

Документ планируется подписать во второй половине 2019 года, об этом шла речь сегодня на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина с послом Австрии Алоизией Вергеттер, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ. "Заключение соглашения позволит нам создать совместную комиссию в области науки и технологий и проводить конкурсы совместных фундаментальных и прикладных проектов по тем направлениям, которые представляют наибольший интерес, в том числе с точки зрения коммерциализации результатов исследований и создания высокотехнологичных производств", - отметил Александр Шумилин.

Австрия стабильно входит в пятерку крупнейших инвесторов в экономику Беларуси и играет важную роль в модернизации белорусских предприятий в ряде отраслей (энергетика, транспортная инфраструктура, нефтехимия, машиностроение, дерево- и металлообработка, пищевая промышленность, строительство, охрана окружающей среды и др.).

В настоящее время в Беларуси с участием австрийских компаний завершается реализация ряда крупных инвестиционных проектов на общую сумму около $400 млн. Ведется проработка возможности реализации в Беларуси новых инвестиционных проектов с участием австрийских компаний Lenzing AG (создание производства вискозного штапельного волокна), Telekom Austria AG (развитие 4G/LTE сетей и современных цифровых сервисов), Kronospan (создание нового предприятия на территории СЭЗ "Витебск" и расширение производства в Сморгони), Europlast Kunststoffbehдlterindustrie GmbH (создание производства пластиковой тары) на общую сумму свыше $500 млн

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