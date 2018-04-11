Китай намерен содействовать дальнейшему развитию отношений с Монголией - премьер

11 апреля 2018 05:14 (UTC+04:00)

В следующем году отмечается 70-летие установления дипотношений между Китаем и Монголией. Китайская сторона намерена совместно с Монголией использовать этот шанс для продвижения дальнейшего развития двусторонних отношений. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Доме народных собраний в Пекине.

Как передает агентство "Синьхуа", назвав Китай и Монголию важными соседями, большими друзьями и хорошими партнерами друг для друга, глава китайского правительства отметил, что китайская сторона одобряет приверженность монгольского правительства политике одного Китая и намерена совместно с Монголией содействовать развитию двусторонних отношений в пользу не только обеих стран, но и дела мира, стабильности, развития и процветания в регионе.

"Перед Китаем и Монголией стоят важные задачи по развитию экономики и улучшению жизни населения", -- отметил Ли Кэцян, призвав стороны ускорять реализацию сопряжения стратегий развития, интенсифицировать сотрудничество в области производственных мощностей, инвестиций, глубокой обработки продукции сельского хозяйства и животноводства, энергетики, горной промышленности и трансграничных перевозок.

Хурэлсух назвал развитие отношений добрососедства и дружбы с Китаем первоочередным курсом внешней политики Монголии. Отметив приверженность нового правительства Монголии политике одного Китая, он выразил готовность прилагать усилия по выведению двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства на качественно новый уровень.

Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

Перед переговорами Ли Кэцян устроил прием в честь монгольского премьера.

После переговоров главы правительств присутствовали на церемонии подписания ряда документов о двустороннем сотрудничестве в области торговли, экономики, культуры, производственных мощностей и охраны окружающей среды.

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