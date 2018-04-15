Самолет Air China совершил экстренную посадку из-за нападения на стюарда

15 апреля 2018 09:54 (UTC+04:00)

Самолёт авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань из соображений безопасности после того, как один из пассажиров, предположительно, напал на бортпроводника, передает РИА Новости.

Самолёт, совершавший рейс CA1350, вылетел из города Чанша в провинции Хунань в 8.40 (3.40 мск) по местному времени и должен был приземлиться в 11.00 (6.00 мск) в международном аэропорту Пекина.

"Из-за незаконного вмешательства самолёт авиакомпании Air China, совершавший рейс из города Чанша в Пекин, был вынужден совершить экстренную посадку в 9.58 в международном аэропорту Чжэнчжоу. Все пассажиры уже благополучно покинули самолёт и находятся в зале ожидания. Аэропорт работает в штатном режиме", - говорится в опубликованном заявлении администрации воздушной гавани.

Как сообщает телеканал CGTN, во время полёта один из пассажиров, предположительно, напал на члена экипажа. Из-за этого самолёт был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Чжэнчжоу.

По данным телеканала, все пассажиры, кроме подозреваемого, уже покинули самолёт и находятся в зале ожидания. На месте происшествия работает полиция.

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