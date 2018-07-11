Китай намерен решительно защищать свои законные права и интересы в торговле

Китай намерен решительно защищать свои законные права и интересы в сфере торговли, Пекин не стремится к развязыванию торговой войны, но и не страшится ее, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР на фоне сообщений о намерении США ввести новые пошлины на китайские товары, передает РИА Новости.

"Поведение США является типичным примером психологической травли в торговле. Китай предпримет все необходимые меры, чтобы в полной мере обеспечить защиту наших законных прав и интересов", — заявила Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что Китай не является сторонником торговый войн, но и не боится их, Пекин намерен решительно защищать свои законные права и интересы.

По ее словам, "это конфликт между политикой односторонних действий и мультилатерализмом, между протекционизмом и свободной торговлей, главенством силы и правил".

"Китай намерен работать совместно с международным сообществом для сохранения системы многосторонней торговли и соответствующих норм", — добавила дипломат.

Хуа Чуньин подчеркнула, что в сегодняшнем мире все страны и экономики взаимосвязаны и взаимозависимы, именно поэтому торговая война между Китаем и США отразится не только на обеих странах, но и на других участниках глобальной экономики.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что власти США готовятся ввести дополнительные 10%-е пошлины на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая, комментируя действия США, назвало их неприемлемыми.

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

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