В Китае мужчина убил шестерых человек

22 августа 2018 15:18 (UTC+04:00)

Мужчина убил шестерых и ранил еще 12 человек в городе Лючжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает новостной портал Sina со ссылкой на местную полицию, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в понедельник на почве конфликта. Подозреваемый по имени Хуан Моу убил свою девушку и троих ее родственников, после чего попытался сбежать с места преступления.

Когда на мосту его машина столкнулась с преградой, Моу впал в ярость и убил еще двоих и ранил 12 человек.

По данным полиции, подозреваемый был задержан на месте. При задержании вооруженный ножом мужчина не оказывал сопротивления, постоянно говоря полицейским, что "все им расскажет".

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