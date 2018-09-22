Китай отказался от планов проведения новых торговых консультаций с США

22 сентября 2018 08:46 (UTC+04:00)

Пекин после объявления Вашингтоном дополнительных пошлин на китайские товары отказался от проведения новых консультаций с США по спорным вопросам в сфере торговли. Об этом, как передает ТАСС, сообщила газета The Wall Street Journal.

По версии источников издания, ранее планировалось, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет на следующей неделе в Вашингтон. Перед этим в США якобы должна была прибыть китайская делегация для подготовки консультаций по торговым вопросам. Издание утверждает, что власти КНР отказались от этих планов в свете заявления Вашингтона о введении новых пошлин на товары из Китая.

С 24 сентября начинают действовать новые 10%-ные пошлины Соединенных Штатов в отношении китайских товаров общей стоимостью $200 млрд. Такое решение президента США Дональда Трампа в понедельник огласила администрация Белого дома. По словам лидера США, в случае, если Пекин предпримет ответные меры, Вашингтон прибегнет к дополнительному пакету повышенных тарифов на продукцию и услуги из Китая в объеме $267 млрд.

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