Ким Чен Ын заявил о желании развивать дружественные отношения с Китаем

1 октября 2018 09:33 (UTC+04:00)

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян намерен неуклонно придерживаться политики развития дружественных отношений с Пекином. Как сообщило агентство KCNA, об этом говорится в телеграмме, направленной председателю КНР Си Цзиньпину по случаю отмечаемой в понедельник 69-й годовщины образования республики. Об этом сообщает в понедельник ТАСС.

"Образование КНР было эпохальным событием, которое повлияло на судьбы китайского народа и историческое развитие Китая. В течение прошедших 69 лет в Китае были достигнуты блестящие перемены во всех областях, включая политику, экономику, культуру, науку и технику. Непоколебимая позиция нашей партии и правительства - развивать традиционные корейско-китайские отношения дружбы", - говорится в тексте послания.

Ким Чен Ын также указал, что он очень дорожит своими личными связями с председателем КНР и пожелал ему успехов в построении нового китайского государства.

С начала года на фоне решения КНДР прекратить испытания ядерного оружия и баллистических ракет и возникшей атмосферы для международного диалога ситуация на Корейском полуострове перестала быть напряженной. Ким Чен Ын провел ряд двусторонних встреч с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, президентом США Дональдом Трампом, а также с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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