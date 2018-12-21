Ключевой мост через реку Янцзы вновь откроется после реконструкции

Первый самостоятельно спроектированный Китаем современный мост через самую длинную китайскую реку Янцзы в городе Нанкин вновь откроется для автомобильного движения к концу декабря этого года после реновационных работ, длившихся 27 месяцев.

Построенный полвека назад Нанкинский мост через реку Янцзы является первым в Китае двухъярусным железнодорожно-автомобильным мостом ферменной конструкции. Во время реконструкции движение по шоссе на верхнем ярусе моста было приостановлено, в то время как движение по железной дороге на нижнем ярусе осталось без изменений.

В рамках реконструкции с инвестициями 1,14 млрд юаней (165 миллиона долларов США), которая началась в 2016 году, был отремонтирован мостовой настил автомагистрали, которая соединена с государственными автотрассами под номерами 104 и 312.

Нанкинский мост длиной 5165 метров впервые был открыт для движения в 1968 году, что ознаменовало начало независимого проектирования и строительства мостов в Китае.

По словам замдиректора нанкинского Центра общественного строительства Го Цзяня, в ходе реконструкции был установлен новый стальной мостовой настил, укреплены и добавлены ограждения для пешеходной дорожки, а также системы освещения и водоотвода.

"После реконструкции мост, как ожидается, прослужит в безопасном режиме еще в течении 50 лет, поскольку транспортный поток контролируется должным образом", -добавил он.

В настоящее время в Нанкине построено еще четыре моста через Янцзы, и шестой мост находится в стадии строительства.

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