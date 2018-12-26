Китай приветствует укрепление сотрудничества с Японией в оборонной сфере

Китай приветствует развитие сотрудничества с Японией в области обороны и безопасности. Об этом в среду в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отношения между оборонными ведомствами двух стран играют важную роль в двусторонних отношениях Китая и Японии. Мы приветствуем укрепление сотрудничества между двумя странами в этой области", - заявила дипломат, комментируя сообщение о том, что правительство Японии намерено направить корабли своих ВМС в КНР с визитом вежливости.

"Тесное сотрудничество между официальными лицами наших оборонных ведомств играет конструктивную роль в отношениях двух стран в сфере безопасности", - добавила она.

Ранее во вторник информационное агентство Kyodo сообщило о намерении Японии послать свои боевые корабли с дружеским визитом в Китай для участия в параде, посвященном 70-летию создания Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая. Торжественное мероприятие состоится 23 апреля будущего года в акватории базы Циндао на северо-востоке страны.

Потепление отношений между Пекином и Токио началось с минувшего октября, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил Пекин, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, на которых был подтвержден курс на восстановление контактов в военной области. Помимо походов кораблей, предполагается обмен визитами министров обороны и руководителей главных штабов.

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