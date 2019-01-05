В Гугуне откроется самая масштабная выставка в честь китайского Нового года

5 января 2019 08:59 (UTC+04:00)

С 6 января по 7 апреля в Музее Гугун откроется выставка "Новый год в «Запретном городе»", которая поделена на шесть тем и полностью раскрывает традициии обычаи китайского Нового года времен династии Цин, передаёт Trend со ссылкой на Синьхуа.

Эта экспозиция является самой масштабной выставкой в Музее Гугун по количеству экспонатов и выставочной площади. На ней будут представлены 885 реликвий. В рамках выставки также пройдет ряд культурных мероприятий, посвященных китайскому Новому году.

Кроме того, с 28 января по 12 февраля 145 старых китайских торговых фирм из 10 провинций и городов продемонстрируют местные угощения, изделия нематериального культурного наследия и т.д. Об этом сообщил сайт «Хуаньцюван».

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