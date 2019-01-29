Шанхай обещает провести лучшое импортное ЭКСПО в 2019 году

II Китайское международное импортное ЭКСПО, которое пройдет в Шанхае в ноябре нынешнего года, будет лучше, чем прошедшая в прошлом году первая выставка, пообещал мэр города Ин Юн, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Выступая с отчетным докладом о работе городского правительства в воскресенье на ежегодной сессии местного Собрания народных представителей, градоначальник заявил, что Шанхай будет искать пути перевода на регулярную основу бондового режима показа и торговли на импортном ЭКСПО.

Первая в мире посвященная импорту выставка государственного уровня впервые прошла в Шанхае с 5 по 10 ноября 2018 года. Тогда было заключено сделок на общую сумму 57,83 млрд долл. США. В работе ЭКСПО приняли участие 3617 предприятий из разных стран и регионов мира, а количество закупщиков, включая китайских и зарубежных, превысило 400 тысяч.

Шанхай, заявил Ин Юн, будет открыт еще шире перед зарубежным капиталом и предприятиями, содействуя спилловер-эффектам ЭКСПО. По его словам, 100 мер планируется ввести в Шанхае в этом году в поддержку дальнейшего расширения внешней открытости.

По данным бюро по организации Китайского международного импортного ЭКСПО, на данный момент участие в выставке в 2019 году подтвердили свыше 500 компаний из 40 с лишним стран и регионов мира. В их числе - более 70 компаний, фигурирующих в рейтинге 500 крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune.

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