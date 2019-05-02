В Китае раскритиковали опыты создателя "CRISPR-детей"

2 мая 2019 01:55 (UTC+04:00)

Ведущие молекулярные биологи Китая проанализировали методы работы Хэ Цзянкуя, скандального создателя первых генетически модифицированных детей, и нашли массу серьезных ошибок в его опытах. Их научная критика была опубликована в журнале PLoS Biology, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы категорически осуждаем действия Хэ как с морально-этической, так и с научной стороны. Мы призываем власти провести всестороннее изучение результатов его экспериментов и полностью опубликовать итоги расследования и исходные данные для дальнейшего изучения научным сообществом и общественностью", - заявили генетики.

В конце ноября прошлого года китайский молекулярный биолог Хэ Цзянькуй (He Jiankui) рассказал о том, что ему удалось провести первую "операцию" по редактированию ДНК человеческого зародыша и получить первых "трансгенных" детей, неуязвимых для действия вируса иммунодефицита.

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