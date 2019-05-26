Число погибших при утечке газа на грузовом судне в Китае выросло до 10

26 мая 2019 10:17 (UTC+04:00)

Число жертв утечки газа в порту Лунъянь городского округа Вэйхай китайской провинции Шаньдун выросло до десяти человек, еще 19 госпитализированы, говорится в заявлении местного правительства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о гибели восьми человек. Состояние госпитализированных пострадавших к настоящему моменту оценивается как стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел в субботу около 16.00 по местному времени на грузовом судне, зарегистрированном в провинции Фуцзянь. Судно находилось в порту Лунъянь на ремонтном обслуживании, когда в системе пожаротушения на борту произошла утечка двуокиси углерода.

Сразу после инцидента местные власти организовали специальные рабочие группы по расследованию и ликвидации последствий, дело под личный контроль взяли вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань, член Госсовета Ван Юн, заместитель министра управления чрезвычайными ситуациями КНР Хуан Мин и руководство провинции.

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