МИД КНР раскритиковал дипломатов США за контакты с зачинщиками протестов в Гонконге

13 августа 2019 00:39 (UTC+04:00)

Китайские власти выступают против действий американских политиков и дипломатов, поддерживающих контакты с гонконгской оппозицией и вмешивающихся во внутренние дела Китая. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на фоне поступившей информации о встрече сотрудницы генконсульства США в Гонконге Джули Иде с ключевыми фигурами антиправительственных протестов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Американские политики и дипломаты встречаются и поддерживают контакты с антикитайскими элементами, виновными в беспорядках, которые происходят в Гонконге. США без всяких оснований обвиняют центральные власти Китая, одновременно поощряя насилие и противозаконные действия в этом специальном административном районе, подрывая его процветание и стабильность", - приводит ее слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

В то же время дипломат не подтвердила версию некоторых местных СМИ о том, что к акциям протеста, которые сильно напоминают профинансированную из-за границы "цветную революцию", напрямую причастно ЦРУ.

Хуа Чуньин в очередной раз подчеркнула, что американская сторона должна пресекать подобные встречи. "Мы требуем, чтобы Соединенные Штаты придерживались основополагающих принципов международного законодательства и немедленно перестали вмешиваться в дела Гонконга", - заявила она.

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