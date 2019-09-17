СМИ: замминистра финансов Китая посетит США для торгово-экономических переговоров

17 сентября 2019 06:39 (UTC+04:00)

Заместитель министра финансов КНР Ляо Минь в среду посетит США для торгово-экономических переговоров. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Заместитель министра финансов КНР Ляо Минь в среду во главе делегации посетит США для проведения с американской стороной торгово-экономических консультаций" в рамках подготовки к организации в октябре в Вашингтоне 13-го раунда китайско-американских торгово-экономических переговоров на высоком уровне, указывается в сообщении агентства.

В понедельник агентство Reuters со ссылкой на офис официального представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера сообщило о том, что переговоры США и Китая по вопросам торговли на уровне заместителей главных переговорщиков начнутся в четверг, 19 сентября, в Вашингтоне.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. Министерство коммерции Китая ранее объявило, что 13-й раунд торгово-экономических переговоров между США и КНР пройдет в начале октября в Вашингтоне.

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