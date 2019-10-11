При обрушении моста в Китае погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли, двое получили ранения в результате обрушения эстакадного моста в восточной китайской провинции Цзянсу. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел в четверг в 18:10 по местному времени на участке высокоскоростной дороги вблизи города Уси.

В момент аварии под мостом были припаркованы три транспортных средства: в одном из них никого не было, находящиеся в двух других машинах трое человек погибли.

Во время обрушения по мосту двигались пять автомобилей: три легковые машины и два грузовика. Среди находившихся внутри людей двое получили ранения. Согласно предварительному расследованию, обрушение эстакады вызвано перегрузом.

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