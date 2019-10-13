В Китае шесть человек погибли в результате взрыва газа в кафе

По меньшей мере шесть человек погибли в результате мощного взрыва газа, который прогремел в кафе в провинции Цзянсу на востоке Китая. Об этом в воскресенье сообщает газета Global Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, еще девять человек получили ранения. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало. Отмечается, что поисково-спасательная операция на месте происшествия почти завершена.

Global Times также опубликовала первые кадры с места взрыва, на которых видно, как спасатели выносят пострадавших посетителей кафе.

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