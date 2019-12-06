Китай будет субсидировать производство автомобилей Tesla на заводе в Шанхае

6 декабря 2019 16:24 (UTC+04:00)

Власти КНР приняли решение выделить субсидии на производство американских автомобилей Tesla Model 3 на заводе в Шанхае. Об этом сообщило в пятницу Министерство промышленности и информатизации Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ведомство включило Tesla Model 3 в список автомобилей на новых источниках энергии, производители которых могут рассчитывать на правительственные дотации. Субсидии будут предоставлены шанхайскому заводу Tesla. На этом предприятии американская компания планирует производить 1 тыс. автомобилей в неделю. Выпуск первой партии Tesla Model 3 с данного завода запланирован на 25 января 2020 года.

Автомобили на новых источниках энергии - это транспортные средства, работающие на двигателе гибридного типа, на электрическом аккумуляторе или за счет водородного топливного элемента. Китай планирует повысить объемы продаж таких автомобилей до 25% от общего числа машин, которые будут проданы к 2025 году.

Компания Tesla была основана в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (штат Калифорния).

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