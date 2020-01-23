Китайские власти сообщили о закрытии еще одного города

Работа общественного транспорта в китайском городе Сяньнин будет приостановлена из-за коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Транспортное сообщение также приостановлено в городах Чиби, Эчжоу, Хуанган и Ухань.

"С 10.00 24 января все маршруты общественного транспорта и пассажирские перевозки временно приостанавливаются", - сообщили власти города в Wechat.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 18 случаях болезнь завершилась летальным исходом.

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