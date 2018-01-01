Три человека задержаны во Франции за нападение на полицейских

1 января 2018 21:16 (UTC+04:00)

Силы правопорядка Франции задержали в новогоднюю ночь трех хулиганов, совершивших в составе большой группы нападение на полицейский патруль, передает в понедельник ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в городе Шампиньи-сюр-Марн (близ восточной окраины Парижа). Полицейский патруль в составе двух сотрудников, мужчины и женщины, был вызван с тем, чтобы пресечь драку на улице. Однако они подверглись нападению более чем полусотни человек.

Машина была перевернута, находившиеся в нем полицейские были силой извлечены из нее и жестоко избиты. У мужчины сломан нос, у женщины разбито лицо.

Как подчеркнул в этой связи президент Франции Эмманюэль Макрон в своем Twitter, "виновные в этом подлом и преступном линчевании полицейских обязательно будут найдены и наказаны".

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