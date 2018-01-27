Земан победил на выборах президента Чехии (ОБНОВЛЕНО)

27 января 2018 21:06 (UTC+04:00)

Действующий глава Чехии Милош Земан выиграл в субботу второй тур президентских выборов, набрав 51,36% голосов избирателей, его соперник, экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош получил 48,63% голосов, сообщило окончательные результаты голосования республиканское статистическое управление, передает РИА Новости.

"После подсчета результатов на 100% избирательных участков Земан набрал во втором туре 51,36% голосов избирателей, за него проголосовали 2,85 миллиона сограждан. Драгош набрал 48,63% голосов, за него проголосовали 2,7 миллиона человек. В выборах приняли участие 66,6% из почти 8,5 миллиона зарегистрированных избирателей", - говорится в сообщении.

Инаугурация Милоша Земана состоится на Пражском граде 8 марта 2018 года.

19:10 (GMT +4) Милош Земан лидирует во втором туре выборов президента Чехии, сообщило республиканское статуправление, пишет РИА Новости.

По итогам подсчета результатов с 95% избирательных участков действующий президент получил 52,26% голосов и стал недосягаемым для своего соперника, бывшего председателя Академии наук Йиржи Драгоша, у которого 47,8% голосов.

За Земана проголосовали около 2,64 миллиона человек, за Драгоша – примерно 2,42 миллиона человек. Земан победил в 11 из 13 краев, проиграв только в Праге и Центрально-Чешском крае.

Инаугурация президента состоится в Пражском граде 8 марта.

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Azernews Newspaper
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