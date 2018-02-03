В итальянском городе Мачерата неизвестные открыли огонь по прохожим

При стрельбе на улицах итальянского города Мачерата пострадали по меньшей мере шесть человек, передает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

По одной из версий, которую приводит газета La Repubblica, огонь по прохожим открыли из движущегося автомобиля. Газета Corriere della Sera пишет, что к конфликту привела ссора между несколькими иностранцами "неевропейского происхождения". Высказываются и предположения, что имело место сведение счетов с использованием оружия сразу на нескольких улицах. По данным СМИ, пострадали шесть человек, четверо из них находится в тяжелом состоянии.

​"Мэр Романо Каранчини призывает граждан не выходить из дома, не покидать рабочие места и школы из-за опасной ситуации, возникшей в городе из-за вооруженного человека, который перемещается по Мачерате. По соображениям безопасности все учащиеся останутся в школах, а автобусы общественной сети прекратят движение", - говорится в сообщении городских властей.

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