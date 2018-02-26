ЕС призовет Россию, Иран и Турцию добиваться выполнения резолюции по Сирии

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что в понедельник направит главам МИД РФ, Турции и Ирана письмо с призывом способствовать выполнению резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Сирии, передает РИА Новости.

"Сегодня я направлю письмо трем министрам иностранных дел стран-гарантов астанинского процесса, России, Турции и Ирана, чтобы попросить их как гарантов астанинского процесса работать над имплементацией резолюции СБ ООН и выполнением (соглашения) о зонах деэскалации, которое было достигнуто в Астане", - сказала Могерини журналистам по итогам заседания глав МИД стран-членов Евросоюза.

По ее словам, главным сигналом в письме будет призыв как можно быстрее добиться прекращения огня. "Давайте добьемся прекращения огня как можно быстрее в срочном порядке", - заявила глава дипломатии ЕС.

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