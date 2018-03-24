Во Франции по делу о захвате заложников задержали второго человека

24 марта 2018 14:01 (UTC+04:00)

Несовершеннолетний друг устроившего теракт на юге Франции задержан за преступный сговор с террористом, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио FranceInfo.

Отмечается, что ранее была задержана 18-летняя подруга преступника.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Ранее сообщалось, что общее число жертв нападения составило 4 человека. В субботу в больнице скончался жандарм, обменявший себя на заложника в супермаркете. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла террористическая организация ИГ.

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