Великобритания присоединилась к акции "Час Земли"

25 марта 2018 03:44 (UTC+04:00)

Подсветка самых знаменитых архитектурных памятников Великобритании в субботу отключилась на час в рамках экологической акции "Час Земли", передает РИА Новости.

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Мероприятие проводится по всему миру в конце марта. В 2018 году акция "Час Земли" проходит 24 марта между 20.30 и 21.30 (по местному времени). Целью акции является привлечение внимания к проблемам окружающей среды, напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.
Ровно в 20.30 (23.30 мск) "погасли" лондонская резиденция королевы Букингемский дворец, здание парламента, небоскреб "Шард", замки в Эдинбурге и Кардиффе, пирсы в приморских городах и многие другие достопримечательности.

"Принимая каждый год участие в "Часе Земли", мы демонстрируем нашу долгосрочную преданность задаче повышения экологичности парламентских зданий и повышения экологичности в более широком смысле. Выключая нашу подсветку на час, мы можем увеличить осведомленность людей о проблемах изменения климата и внести свой вклад в снижение энергопотребления", — заявил в преддверии акции спикер палаты общин парламента Джон Беркоу.

Многие рядовые британцы также присоединились к акции, на час перейдя с электрического освещения на свечное. В прошлом году "День Земли" в Великобритании поддержали более девяти миллионов человек, ожидается, что в этом году в акции примут участие не меньше народу. Акцию поддерживают страны по всему миру, в том числе, и Россия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россия не рассматривает возможность отзыва посла в Британии
Россия 24 марта 12:29
18-летний исполнитель теракта в лондонском метро осужден на пожизненное заключение
Европа 24 марта 03:29
В Британии осудили мужчину, хранившего у себя дома 250 бомб
Европа 23 марта 17:38
Пострадавший в Солсбери полицейский выписан из больницы
Европа 22 марта 23:34
ЕС выразит солидарность с Британией по "делу Скрипаля" - Могерини
Европа 22 марта 17:43
Тбилиси присоединится к акции "Час земли"
Грузия 21 марта 22:49
Европейские автопроизводители обеспокоились из-за Brexit
Европа 19 марта 14:47
Великобритания и Россия закупают в Туркменистане нефтепродукты
Энергетика 19 марта 10:05
Глухие танцоры из Великобритании и необычные актеры Азербайджана (ФОТО)
Культура 18 марта 15:00
Британские законодатели заявили о необходимости отсрочки Brexit
Европа 18 марта 06:40
Узбекистан и Великобритания расширяют военное сотрудничество
Узбекистан 17 марта 13:18
Британский Совет прекратит свою работу в России
Россия 17 марта 12:34
Российский МИД объявил персонами нон-грата 23 британских дипломата
Россия 17 марта 12:33
Посол Великобритании вызван в МИД России
Россия 17 марта 11:37
Российский посол рассказал, когда дипломаты покинут Великобританию
Россия 16 марта 12:35
В парламент Британии прислали еще одну подозрительную посылку
Европа 15 марта 16:36
Песков: Путин выберет те ответные меры против Лондона, которые соответствуют интересам РФ
Россия 15 марта 13:56
Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия Великобритании
Россия 15 марта 13:51