Во Франции задержали водителя, пытавшегося наехать на группу военных

Автомобилист, утром в четверг предпринявший попытку протаранить группу военных, задержан французскими правоохранительными органами в Гренобле, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe1.

"Нападавший, скрывшийся на машине Peugeot 207 черного цвета, был задержан в Гренобле", — сообщает радиостанция со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел в коммуне Варс-Альер-э-Риссе, неподалеку от казармы около 08.15 местного времени (09.15 мск), когда несколько военнослужащих отправились на утреннюю пробежку.

Водитель кричал военным и предпринял несколько попыток сбить их, однако мужчины смогли забраться на тротуар. В результате происшествия никто не пострадал.

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