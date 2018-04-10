На Мальте в ДТП с участием автобуса погибли два человека

В результате ДТП с двухэтажным туристическим автобусом в мальтийском городе Зуррик погибли два человека, ещё 50 пострадали. Об этом сообщает Times of Malta, передает RT.

По данным издания, автобус, имеющий открытую площадку на втором этаже, совершил столкновение с низко расположенными ветвями дерева.

В результате аварии погибли два человека — 62-летний турист из Бельгии и 37-летняя туристка из Испании.

Кроме того, ещё 50 человек пострадали, из них шестеро получили серьёзные травмы, в том числе двое детей.

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