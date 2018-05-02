Меркель: ЕС намерен добиваться от США полного отказа от введения пошлин на металлы

2 мая 2018 18:50 (UTC+04:00)

ЕС намерен добиться от США полного отказа от введения в отношении стран сообщества таможенных пошлин на металлы. Об этом заявила в среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини, передает ТАСС.

"Мы подчеркиваем, что считаем неоправданными эти требования о таможенных пошлинах и что хотим добиться для себя бессрочного исключения [из списка стран, в отношении которых США ввели пошлины - прим. ТАСС]", - сказала канцлер.

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