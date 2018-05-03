В Словакии площадь лесного пожара превысила 30 гектаров

3 мая 2018 19:48 (UTC+04:00)

Из-за сухой ветреной погоды стремительно растет площадь лесного пожара, начавшегося в недоступных отрогах гор Высокие Татры, к середине дня в четверг она превысила 30 гектаров, для туристов этот район временно закрыт, сообщила журналистам представитель Управления пожарной охраны Словакии Зузана Фаркасова, передает РИА Новости.

"В борьбе с огнем задействованы более 50 пожарных и специальная техника для работы в условиях высокогорья, прибывают подкрепления из других областей республики. Ожидаем также прилета вертолетов из подразделений минобороны и МВД", - сказала Фаркасова, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.

В настоящий момент эпицентр пожара находится в районе пункта Кежмарске-Жлябы, расположенного на высоте 915 метров.

По словам Фаркасовой, в районе, прилегающем к месту пожара, в данный момент находятся, по приблизительным подсчетам, около 20 туристов. "Пока ситуация для них остается относительно безопасной, однако, к сожалению, люди не придерживаются наших рекомендаций о том, как себя вести и что делать, а некоторые вообще не реагируют на обращения к ним", - сказала представитель Управления.

В течение последних 15 лет в Высоких Татрах произошло несколько весьма крупных пожаров, из-за чего национальный природный парк Словакии потерял около трети своих лесов, на места которых постепенно высаживаются молодые деревья.

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