Макрон и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

8 мая 2018 19:05 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон провел во вторник телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает Елисейский дворец, передает РИА Новости.

"Два президента обсудили вопросы, касающиеся стабильности и мира на Ближнем Востоке", - говорится в кратком коммюнике.

Президент США во вторник в 21.00 мск, как ожидается, объявит свое решение относительно того, будет ли страна выходить из ядерного соглашения, достигнутого международным сообществом с Ираном в 2015 году.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним.

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