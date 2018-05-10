Глава МИД ФРГ считает, что без России невозможно найти решение сирийского конфликта

10 мая 2018 13:46 (UTC+04:00)

Решение сирийского конфликта без России найти нельзя. Об этом в четверг заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

"Подчеркну, что без России решения в Сирии достичь нельзя", - сказал он. - Германия осознает свою ответственность за то, что происходит в Европе, за то, что происходит в германо-российских взаимоотношениях - об этом мы будем в том числе говорить сегодня. Предпосылка для диалога между Германией и Россией, Европой и Россией заключается в том, чтобы мы делали все для того, чтобы там, где есть какие-то противоречия и разногласия, мы бы выслушивали аргументы друг друга, были бы нацелены на будущее и искали бы пути для того, чтобы решить те серьезные проблемы, которые сегодня существуют в мире. Здесь каждый может внести свой вклад, как например в вопросе Сирии".

Кроме того, Хайко Маас рассказал, что перед переговорами отдал дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен московского Кремля.

"Я был на Могиле Неизвестного Солдата, где возложил венок в память о 27 миллионах человек из бывшего Советского Союза, которые пали жертвой войны, развязанной Германией. Сегодня нам следовало бы хранить эту память и делать все для того, чтобы подобное больше не повторилось", - сказал глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

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