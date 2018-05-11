ФРГ ведет переговоры с Россией и Китаем о соглашении по иранскому атому

11 мая 2018 11:30 (UTC+04:00)

Германия ведет переговоры с Россией и Китаем о соглашении по атому с Ираном, однако речи о том, чтобы объединиться против США, нет, заявил в пятницу в эфире DLF глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер, сообщает РИА Новости.

"Мы ведем переговоры с Россией, мы ведем переговоры с Китаем, само собой разумеется, и по вопросу этого соглашения. Но я считаю неправильным… объединяться против США с Россией и Китаем. США остаются нашим партнером по НАТО, у нас очень тесные и очень хорошие экономические отношения между США, Европой и Германией", — сказал министр.

Американский лидер Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при этом во всех десяти отчетах подтвердило соблюдение Ираном договоренностей в рамках ядерной сделки. Это подтверждали и все остальные страны, которые вели переговоры по данному соглашению.

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