На западе Сербии из-за сильных дождей ввели режим ЧС

6 июля 2018 22:45 (UTC+04:00)

Проливные дожди привели к возникновению чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории муниципалитета Иваница и части муниципалитета Косиерич в горах на западе Сербии, сообщили местные власти, передает РИА Новости.

Ранее управление гидрометеорологии республики предупредило об обильных осадках и похолодании вечером в пятницу.

"Ливневые потоки за краткое время устроили хаос. В селах Брайковичи и Галовичи вода размыла дороги, которые мы ремонтировали последние два месяца. Большой труд пропал за считанное время, не говоря уже о материальном ущербе", — приводит Радио и телевидение Сербии (РТС) заявление главы муниципалитета Жарко Джокича.

"Водой были затоплены и центральные улицы Косиерича, вместе с частью цементного завода, которая оказалась под слоем воды", — сказал Джокич.

На всей территории соседнего муниципалитета Иваница в пятницу был введен режим ЧС.

"Сегодня здесь, на склонах горного массива Голия разыгралась стихийная непогода, она сопровождалась сильнейшим дождем, который нанес огромный материальный ущерб и привел к возникновению оползней", — сообщил журналистам глава муниципалитета Иваница Зоран Лазович.

Согласно данным руководителя местного органа самоуправления, пострадали многие из тысячи километров дорог местного значения. По словам Лазовича, это не только отрезало села, но и создало дополнительные проблемы в период сбора урожая и сдачи малины, которую в западной Сербии централизованно производят для внутреннего рынка и на экспорт.

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