Скончалась пострадавшая от нервно-паралитического вещества в Эймсбери британка

9 июля 2018 01:17 (UTC+04:00)

Британка Дон Стерджесс, пострадавшая от нервно-паралитического вещества в Эймсбери, скончалась в больнице, передает Интерфакс со ссылкой на Sky News.

По информации телеканала, полиция, получив эту информацию, квалифицировала произошедшее как убийство и открыла соответствующее расследование.

О смерти женщины сообщили британскому премьеру Терезе Мэй. Глава правительства заявила, что она "опечалена и шокирована" произошедшим.

Мужчина, который был госпитализирован вместе со Стерджесс, по-прежнему остается в больнице Солсбери. Ранее сообщалось, что врачи оценивают его состояние как критическое.

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