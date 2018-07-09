Тереза Мэй приняла отставку министра по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sky News.

"Мне жаль, что правительство остается без вашего экспертного взгляда и рекомендаций в момент, когда мы готовим соглашение и завершаем процесс выхода из Евросоюза. Мне бы хотелось выразить вам глубокую благодарность за все, что вы сделали в последние два года", — цитирует телеканал главу кабмина.

Дэвид Дэвис подал в отставку из-за несогласия со стратегией Brexit, согласованной членами правительства. Экс-министр считает, что избранный курс приведет к потере Лондоном контроля над "обширной частью" британской экономики и создаст преимущество для ЕС. По словам Дэвиса, основное направление политики кабмина ставит Британию "в лучшем случае в слабое положение" на переговорах с Брюсселем.

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что решение Дэвиса дискредитирует политику правительства.

"Уход в отставку Дэвида Дэвиса в такой важный момент показывает, что у Терезы Мэй не осталось никакого авторитета и что она неспособна реализовать Brexit", — написал политик в Твиттере.

Официальный документ правительства (white paper) с позицией Лондона по Brexit будет опубликован на этой неделе. В частности, Британия предложит создать зону свободной торговли с ЕС и определить "общий реестр промтоваров и сельхозпродукции".

Такая стратегия означает фактическое поражение группы сторонников жесткого выхода из Евросоюза, в том числе самой Мэй. Ранее правительство склонялось к установлению полноценного таможенного режима, без исключений и с применением тарифов ВТО.

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