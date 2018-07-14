Французская авиагруппа перепутала цвета своего флага, пролетая над Парижем

Знаменитая французская пилотажная группа Patrouille de France, участвовавшая в воздушной части парада по случаю национального французского праздника — Дня взятия Бастилии — над Парижем, перепутала последовательность цветов в флаге страны. Об этом передает РИА Новости.

Французский флаг состоит из трех вертикальных полос: синей, белой и красной. Полоски дыма, окрашенного в такие цвета, пилотажная группа традиционно выпускает в небо над главным парижским проспектом — Елисейским полями. Всего в представлении с цветами флага участвуют девять самолетов — по три на каждый цвет.

Однако в этот раз зрители, наблюдавшие за парадом, увидели, что на месте первого, "синего" самолета оказался самолет, выпустивший красную струю дыма.