Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018

Полузащитник сборной Хорватии по футболу Лука Модрич получил признание как лучший футболист прошедшего в России чемпионата мира, пишет Интерфакс.

В составе своей команды Модрич стал серебряным призером турнира. В финале соревнования Хорватия потерпела поражение от сборной Франции со счетом 2:4. В семи матчах турнира Модрич провел два гола и сделал одну результативную передачу.

Для команды Хорватии выход в финал ЧМ теперь является наивысшим достижением.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.

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